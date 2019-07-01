П’яних матерів не було вдома: на Одещині у пожежі загинули четверо дітей

У селі Чорна Одеської області 1 липня у пожежі загинули четверо дітей. Надзвичайна подія трапилася у приватному будинку.

Повідомлення про загоряння надійшло близько 9 ранку, повідомили у прес-службі ДСНС на Одещині. Вогонь ліквідували вже о 9:35, але життя дітей врятувати не вдалося.

“Матерів 2000 і 1996 року народження на момент пожежі вдома не було. Вони були у дворі у стані алкогольного сп’яніння. Загинули дві доньки 2017 і 2018 року народження однієї жінки і ще дві дівчинки, теж 2017 і 2018 р. н. іншої матері”, — уточнили рятувальники.