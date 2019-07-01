Названо ключову ранню ознаку діабету 2 типу

Медики з Великобританії представили увазі ключову ранню ознаку діабету 2 типу. Йдеться про незрозумілу втрату ваги. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні Express.

Діабет можна контролювати і навіть запобігати, якщо людина змінює свій спосіб життя і покращує свою дієту. Якщо захворювання не лікувати, підвищення рівня цукру в крові в організмі загрожує безліччю проблем зі здоров’ям. Найбільш небезпечними для життя є серцеві-судинні недуги. Чим раніше людина дізнається про хворобу, тим вище ймовірність звернути назад симптоми. За словами медиків, одним з попереджувальних знаків є незрозуміла втрата ваги.

«Хоча схуднення може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу, в даному випадку це вказує на ризики розвитку стану. Рекомендує проконсультуватися з лікарем, якщо мова йде про більш 5% від нормальної ваги тіла, або більше 4,5 кг за шість-дванадцять місяців або менше», – відзначають фахівці клініки Майо.

До інших ознак діабету 2 типу відносяться: часте сечовипускання, постійне відчуття спраги, втома, свербіж в статевих органах, повторювана поява молочниці, тривале загоєння ран і порізів, погіршення зору. Медики радять після діагностування захворювання проходити обстеження кожні три місяці, щоб переконатися, що стан не призводить до інших проблем зі здоров’ям. Також бажаний щорічний огляд ніг на наявність виразок або інфекцій.