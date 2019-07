У буквальному сенсі кривавий поєдинок трапився між шотландцем Россом Х’юстоном і датським бійцем Ніколасом Долбі на змаганнях Cage Warriors 106 в Лондоні.

Борці отримали масу травм і розтинів і залили ринг кров’ю, передає Sports.kz, передає Zrada.today.

Головний поєдинок турніру ММА зупинили через калюжі крові в клітці.

У підсумку рефері були змушені перервати поєдинок до його завершення і визнати бій не відбувся через «небезпечний» стан покриття. Річ у тім, що бійці раз у раз ковзалися на залитому власною кров’ю підлозі.

We are all winners tonight #CW106

The referee and medical officials have called a stop to the action before the end of round 3, declaring our main event a No Contest. pic.twitter.com/ireRWC4KAt

— Cage Warriors (@CageWarriors) 29 червня 2019 р.

Закінчився «кривавий» бій, що тривав три раунди більш ніж мирно. Противники разом піднялися на клітку, щоб привітати вболівальників, після чого данець запропонував провести реванш на турнірі UFC в рідному Копенгагені.

This image will go down in Cage Warriors history.

If you haven't already seen what happened last night, now's the time to fire up the @UFCFightPass. #CW106 pic.twitter.com/R3OnbGraNs

— Cage Warriors (@CageWarriors) 30 червня 2019 р.

