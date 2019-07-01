Третій дим вбиває некурців ніжно

Так званий третій дим (або THS: thirdhand smoke) виникає тоді, коли видихається курцем дим і дим, що струменів від кінчика палаючої сигарети, осідають на одязі, волоссі, меблів, в салоні автомобіля.

На перший погляд, ці незримі слідства активного куріння не повинні позначитися на здоров’я некурящих людей, що знаходяться поблизу. Однак дослідження, опубліковане в американському журналі JAMA Open Network, відкриває очі на шкоду осів диму як потенційним жертвам пасивного куріння, так і лікарів, яким доводиться цих жертв рятувати.

Це ще одна наукова робота, яка доводить, що пасивне куріння представляє собою бомбу уповільненої дії. І самий невидимий, не вдихуване безпосередньо дим б’є по людському організму ніжно, але впевнено. Так само, як і видимий дим, він може пошкодити епітеліальні клітини дихальної системи, піддаючи їх стресу і змушуючи боротися за виживання.

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На думку дослідниці Прю Телбот, саме ці клітини в першу чергу схильні до впливу пасивного куріння. Дослідження вперше продемонструвало прямий вплив пасивного куріння на експресію генів.

Експресія генів – життєво важливий процес, в ході якого спадкова інформація від гена перетворюється на функціональний продукт — РНК або білок. Регуляція експресії генів дозволяє клітинам контролювати власну структуру і функцію.

«Окислювальний стрес» може призвести до раку

Протягом трьох годин в лабораторних умовах учені спостерігали за тим, як третій дим позначається на здоров’ї чотирьох некурців добровольців, які погодилися взяти участь в експерименті. Після того, як вони піддалися впливу THS, дослідники взяли у добровольців зіскрібки епітеліальної тканини воздухоносной системи.

Цей матеріал послужив основою для вивчення експресії генів під впливом THS. Виявилося, що всього за три години третій дим значно змінив експресію генів в носовому епітелії здорових некурящих людей.

Вчені виявили так званий «окислювальний стрес», який не тільки може пошкодити ДНК, але і загрожує розвитком раку. Також вони зазначили, що тригодинний вплив THS навряд чи викличе рак. Проте проживання в одній квартирі з кращим або регулярне перебування в автомобілі, де димлять, загрожує вельми драматичними наслідками для здоров’я.

За матеріалами Deccan Chronicle

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