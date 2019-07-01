Полковника Міноборони спіймали на крадіжці оборонного бюджету

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) встановили, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства “Антонов”.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад 5 млн гривень.

“Угода відбувалася шляхом укладання фіктивних цивільно-правових договорів на надання послуг з проведення робіт з визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт. Насправді ніякі перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику з підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій і людських жертв “, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Після того були проведені обшуки, під час яких виявили ряд документів, пов’язаних з цією “схемою”.

“Зараз слідчі оголосили зловмисникові про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється також можлива причетність до крадіжки інших посадових осіб Міноборони”, – йдеться в повідомленні.