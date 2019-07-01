Нардеп від БПП Олег Недава – «смотрящий» від Порошенка на Донбасі

Олег Недава – один зі стовпів колишнього президента Порошенко на Донбасі. Він з’явився тут досить несподівано, але швидко «застовпив» місце головного рішали від імені Порошенко. Його угода з колишнім гарантом була до неподобства простий, пише Антикор.

Зі свого боку Недава підтримував ініціативи «Пороху». Навіть ті, з якими був не згоден, і які викликали ідіосинкразію на Донбасі. Незважаючи ні на що Недава голосував у парламенті за зближення з НАТО, за мовний закон, за українські квоти на ТБ і радіо, так звану медичну реформу та інші примхи гаранта. Нардеп підтримав абсолютно всі антисоціальні бюджетів минає режиму. Його не хвилювало думку людей щодо цих питань. Він з захопленням коментував свої антинародні голосування.

Що ж він отримував натомість? Точно не лояльність виборців, яких дратувала позиція їх обранця, що суперечить їх інтересам. Але це Недаву не хвилювало.

Він отримав те, на що розраховував – можливість безмежно впливати на фінансові потоки в Донбасі, на бюджетні транші, які виділялися регіону і проходили через чуйні пальці Недавы. Депутат від БПП настільки щільно присів на потоки, що жоден серйозний проект в Донбасі не вирішувалося без його участі.

А якщо взяти Слов’янськ, Святогірськ та прилеглі території, то тут Недава був цар і бог. Він контролював весь місцевий бізнес. Вірніше не контролював, а кошмар. Ніхто не міг відкрити навіть ларьок без «заносу» представнику Недавы. Всі глави адміністрацій і місцевого самоврядування зобов’язані погоджувати проекти рішень зі «смотрящим». А той погоджував проекти, тільки якщо бачив у них свій корисливий інтерес.

Окрема новела – тотальний контроль з боку Недавы всієї правоохоронної системи регіону. Він вказував пальцем кого «кошмарити», а кого не помічати. Таким чином він зміг вижити всіх конкурентів і насадити на їх місця своїх безнес-ставлеників.

Найбільш гучним епізодом, що підкреслює відданість Недавы команді Порошенко, стала довіра до нього дружини Луценка. Саме, звертаючись до Недаве, Ірина Луценко верещала з парламентської зали, чекаючи «виносу козла». «Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава! Винеси козла! Винеси його нафіг!», — ці крики дружини генпрокурора назавжди увійшли в аннали парламентських дискусій України та світу.

Зараз журналісти ведуть кілька серйозних розслідувань за Олегу Недаве в регіоні, які розкриють всі кримінальні схеми збагачення Недавы, а також використання правоохоронних органів в особистих цілях. Далі буде багато цікавих деталей, які розкриють з незвичайних сторін цю колоритну, кримінальну і дуже авторитетну особу.

Невмілі спроби відхреститися від свого патрона Петра Олексійовича Порошенка виявилися досить невдалим. Сьогодні Порошенко продовжує ставити на Недаву на Донбасі в надії зберегти хоч якийсь вплив у регіоні. Пройдуть методи залякування місцевих еліт і в цей раз покаже час. Але навряд чи хтось зараз захоче слухати токсичного криміналітету з БПП.