Повінь – зміна системи

Menu
Close

Нардеп від БПП Олег Недава – «смотрящий» від Порошенка на Донбасі

01.07.2019

Олег Недава – один зі стовпів колишнього президента Порошенко на Донбасі. Він з’явився тут досить несподівано, але швидко «застовпив» місце головного рішали від імені Порошенко. Його угода з колишнім гарантом була до неподобства простий, пише Антикор.

Зі свого боку Недава підтримував ініціативи «Пороху». Навіть ті, з якими був не згоден, і які викликали ідіосинкразію на Донбасі. Незважаючи ні на що Недава голосував у парламенті за зближення з НАТО, за мовний закон, за українські квоти на ТБ і радіо, так звану медичну реформу та інші примхи гаранта. Нардеп підтримав абсолютно всі антисоціальні бюджетів минає режиму. Його не хвилювало думку людей щодо цих питань. Він з захопленням коментував свої антинародні голосування.

Що ж він отримував натомість? Точно не лояльність виборців, яких дратувала позиція їх обранця, що суперечить їх інтересам. Але це Недаву не хвилювало.

Він отримав те, на що розраховував – можливість безмежно впливати на фінансові потоки в Донбасі, на бюджетні транші, які виділялися регіону і проходили через чуйні пальці Недавы. Депутат від БПП настільки щільно присів на потоки, що жоден серйозний проект в Донбасі не вирішувалося без його участі.

А якщо взяти Слов’янськ, Святогірськ та прилеглі території, то тут Недава був цар і бог. Він контролював весь місцевий бізнес. Вірніше не контролював, а кошмар. Ніхто не міг відкрити навіть ларьок без «заносу» представнику Недавы. Всі глави адміністрацій і місцевого самоврядування зобов’язані погоджувати проекти рішень зі «смотрящим». А той погоджував проекти, тільки якщо бачив у них свій корисливий інтерес.

Окрема новела – тотальний контроль з боку Недавы всієї правоохоронної системи регіону. Він вказував пальцем кого «кошмарити», а кого не помічати. Таким чином він зміг вижити всіх конкурентів і насадити на їх місця своїх безнес-ставлеників.

Читайте також:   Порошенко настільки ж схожий на Черчілля, як дружина Луценка на Мерилін Монро

Найбільш гучним епізодом, що підкреслює відданість Недавы команді Порошенко, стала довіра до нього дружини Луценка. Саме, звертаючись до Недаве, Ірина Луценко верещала з парламентської зали, чекаючи «виносу козла». «Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава! Винеси козла! Винеси його нафіг!», — ці крики дружини генпрокурора назавжди увійшли в аннали парламентських дискусій України та світу.

Зараз журналісти ведуть кілька серйозних розслідувань за Олегу Недаве в регіоні, які розкриють всі кримінальні схеми збагачення Недавы, а також використання правоохоронних органів в особистих цілях. Далі буде багато цікавих деталей, які розкриють з незвичайних сторін цю колоритну, кримінальну і дуже авторитетну особу.

Невмілі спроби відхреститися від свого патрона Петра Олексійовича Порошенка виявилися досить невдалим. Сьогодні Порошенко продовжує ставити на Недаву на Донбасі в надії зберегти хоч якийсь вплив у регіоні. Пройдуть методи залякування місцевих еліт і в цей раз покаже час. Але навряд чи хтось зараз захоче слухати токсичного криміналітету з БПП.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *