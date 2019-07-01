Під Києвом біля сміттєвих баків знайшли тіло дитини

Моторошний випадок стався в місті Узин Київської області. На вулиці Котляревського перехожі виявили тіло новонародженого хлопчика, яке знаходилося біля сміттєвих баків. Поліція з’ясовує обставини НП, проте за попередньою інформацією дитина могла народитися мертвою.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт. Тіло немовляти направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Попередньо встановлено, що дитина померла до початку фізіологічних пологів”, – повідомляють в ГУ НП Київської області.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство малолітньої дитини”. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері новонародженого.