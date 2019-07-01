На Донбасі окупанти обстріляли українських військових медиків: є загиблий

У зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти обстріляли санітарний автомобіль українських військових з протитанкового керованого ракетного комплексу.

Внаслідок прямого попадання один військовий загинув на місці, ще двоє отримали поранення. Один з поранених – медик, він знаходиться в критичному стані, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

“Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами був цинічно і підступно обстріляний санітарний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бойовики потрапили в санітарний автомобіль “Хаммер”. Командування Об’єднаних сил нагадало, що обстріл санітарних автомобілів – порушення міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права.

Підлий обстріл санітарного автомобіля з боку окупантів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм.