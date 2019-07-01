У ДТП загинула відомий волонтер Марина Шеремет

В ДТП у Чернігівській областівчора загинула відомий волонтер Марина Шеремет.

Причина аварії поки невідома, повідомляє в Facebook знайома загиблої Margo White.

Автокатастрофа сталася в районі села Носівка. Машина на швидкості злетіла в кювет і врізалася в дерево. Автомобіль розбився повністю. За словами лікаря, Марина вдарилася головою об бічне скло.

“Як швидко Марина померла, скаже тільки судмедекспертиза. Де тіло, я поки не знаю”, – повідомила жінка.

У чоловіка загиблої черепно-мозкова травма і травма руки. як повідомляє Новий час, він знаходиться в лікарні в реанімації.

Марина Шеремет була засновницею благодійного фонду, який надавав допомогу дітям в Луганській і Донецькій областях і внутрішньо переміщеним особам.