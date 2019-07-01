Потап и Настя планируют второй раз отправиться в медовый месяц

Потап и Настя отправляются в отпуск
Потап признался, что хочет поехать отдыхать с Настей за границу.
Об этом он рассказал в выпуске «Світське життя».
Еще до свадьбы артисты находились под тщательным вниманием фанатов и СМИ. Слухи об романе, а также беременности Насти обсуждались чаще других. Теперь же, когда пара официально призналась в своих отношениях и сыграла свадьбу, в сети снова заговорили о том, что Настя ждет ребенка.
Продюсер Алексей Потапенко прокомментировал слухи о возможной беременности Насти, и признался, что они планируют отправиться в еще один медовый месяц.
«Планируем неделю отдохнуть где-то за границей, но мы многое себе не позволяем, потому что надо быть в форме», – рассказал Потап.
Также рэпер добавил комментарий, касательно беременности Насти Каменских.
«Пусть высматривают, такая у вас работа, журналисты», – ответил он Кате Осадчей.