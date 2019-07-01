Медики розповіли, які хвороби лікують різні види меду

У травні пасічники починають продавати свіжий натуральний мед.
“Країна здоров’я” розповість, які сорти вилікують ваші захворювання.
Який мед і коли бажано вживати в їжу?
Акацієвий – при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів.
Каштановий – при ниркових захворюваннях; зміцнює судини і імунітет.
Кіпрейний – при шлунково-кишкових захворюваннях.
Конюшиновий – при гінекологічних захворюваннях, геморої і астенії.
Липовий – при простудних захворюваннях і хворобах верхніх дихальних шляхів.
Соняшниковий – при захворюваннях серця, бронхіальній астмі, остеохондрозі, невралгії.
Гречаний – очищає судини, сприяє регенерації тканин, підвищує рівень гемоглобіну.
Луговий – має протимікробні і протизапальні властивості.
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