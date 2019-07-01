Клімкін оголосив, що “йде у політичну відпустку” (відео)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у “політичну відпустку”.

Своє рішення міністр МЗС озвучив у Фейсбуці.

“Незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку. Оскільки в пів сили працювати не можу і саме зараз прийшов час будувати справжню політичну команду”, – заявив Клімкін у відеозверненні.

Він також наголосив, що Україна не потрапила у російську пастку в ситуації із вимогами Росії щодо звільнення захоплених українських моряків.

“Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, політичних в’язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, зганьбити наших моряків, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, фундаментально послабити нашу позицію щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди”, – додав міністр.

Нагадаємо, що сьогодні Комітет Верховної Ради розпочав розгляд кандидатури Пристайка на пост глави МЗС.

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