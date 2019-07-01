Волох: Зеленський пішов у політику, щоб помститися Порошенку за заборону «Сватів»

Помста Порошенку за заборону трансляції серіалу «Свати» – спонукальний мотив походу Зеленського в політику. Саме так вважає політичний аналітик Карл Волох. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політ аналітика у соціальній мережі фейсбук.

«Психологічний портрета Зеленського, який зроблено до виборів і на який сьогодні багато хто посилається, показує його особистий спонукальний мотив походу в політиці – помста Порошенку за заборону трансляції серіалу Свати, який належить Кварталу, і обмеження заробітків в Росії», – вважає Карл Волох.

Політичний аналітик заявляє про те, що практично це означає, що у нас є надія на продовження реформ в економічній галузі, одна лише наскільки дилетанти здатні на ефективні реформи. Однак, Карл Волох вважає, що в питаннях українізації, декомунізації та деколонізації Україну очікує послідовна і цілеспрямована здача позицій. Він також вважає, що в небезпеки і нещодавно відроджена українська армія.

«До речі, поки всі тодішні висновки психоаналітиків підтверджуються об’єктивно – діями шостого президента після вступу на посаду.

Ну а масштаб цієї історичної особистості найкраще проявився у факті, що повернення на екрани Сватів було одним з перших дій нової влади», – закінчує свій допис політичний аналітик.

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Нагадаємо, що телеканал 1+1 знову запускає показ сімейного комедійного серіалу “Свати”, демонстрація якого кілька років була заборонена.

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