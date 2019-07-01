Чиновник Міноборони створив схему масових розкрадань з ГС «Антонов»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний чиновник Міністерства оборони України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства «Антонов».

Операція відбувалася шляхом укладення фіктивних цивільно-правових договорів на надання послуг з проведення робіт по визначенню технічного стану літаків, що прибувають на ремонт. Насправді ніякі перевірки не проводились, а літаки передавали замовнику з підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій і людських жертв.

У результаті протиправних дій зловмисника стратегічному підприємства оборонного комплексу завдано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень. В рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами СБУ слідчі Святошинського управління поліції провели санкціоновані слідчі дії. Під час обшуків правоохоронці виявили проекти і чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та носії інформації, на яких вони готувалися, копії документів фізичних осіб з числа працівників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома укладалися угоди.

Також виявлено записи «чорної» бухгалтерії тіньових угод, документи про виведення незаконно отриманих коштів в одній з країн Західної Європи. Зараз слідчі оголосили зловмиснику про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється також можлива причетність до операції інших посадових осіб Міноборони.