У Києві розшукують небезпечного чоловіка з чорним ножем

Столичні правоохоронці повідомляють про розшук небезпечного злочинця, який на вулиці вдарив жінку ножем у живіт. На його пошуки орієнтовані всі наряди поліції Києва.

“В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили прикмети зловмисника: на вигляд йому 35-40 років, зріст 160-165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся коротке. Обличчя – худе, видовжене. Очі темні. Був одягнений у чорні штани і темну джинсову куртку з нагрудними кишенями на голе тіло”, – описав прикмети підозрюваного начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Дмитро Петровський.

Також у поліції повідомляють, що знаряддя злочину – це ніж з чорним лезом і чорною ручкою, на якій, можливо, є синій візерунок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводяться розшукові заходи. Правоохоронці звертаються до всіх мешканців з проханням повідомляти на 102, якщо хтось впізнає чоловіка, що зображений на фотороботі. Але в жодному разі не варто намагатися затримувати його самостійно – це небезпечно. Також можна телефонувати в поліцію за телефонами 044-515-87-83, 067-650-69-22.