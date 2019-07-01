В день народження політв’язень звернувся до української влади й народу

Павлу Грибу, засудженому в Росії на 6 років, сьогодні виповнюється 21 рік.

Батько українського політв’язня Ігор Гриб оприлюднив звернення свого сина Павла до української влади й народу із закликом не забути про в’язнів Кремля, передає Zrada.today.

“Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними в’язнями від імені всіх українських військових, політичних в’язнів путінського режиму, звертаюся до української влади, президента України, депутататів Верховної Ради, уряду України — вирішите нарешті нашу долю! “, – написав він у зверненні.

Павло Гриб закликав громадськість і діячів культури, волонтерів, капеланів і всіх небайдужих не забувати політв’язнів. Він підкреслив, що необхідно почати переговори про новий обмін полоненими, оскільки їх число постійно збільшується.

“Значить цим уже нікого не здивуєш. Це не повинно стати ні в якому разі повсякденною нормою життя. Це не повинно бути звичайною подією — посадили в тюрму ще одну людину. Ми не повинні цього допустити”, – доповнив Павло.

“Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її борг — звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білоруссю і розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами. Цього ми вимагаємо. Будь-яка влада повинна нас чути. Будь-яка інша політика в цьому напрямку, є державною зрадою. ми чекаємо офіційної реакції й найголовніше — дій влади. Час пішов. Пообіцяли — працюйте “, – закликав Гриб.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений на території Білорусі 27 серпня 2017 року й вивезений до Росії. 22 березня 2019. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав його винним в сприянні терористичній діяльності й засудив до 6 років колонії.

Гриб є інвалідом і змушений постійно приймати підтримувальні препарати. У грудні 2018 року його адвокат Марина Дубровіна розповіла, що Павло Гриб практично осліп. Також у нього цироз печінки та погіршилася функція згортання крові.

Батько політв’язня Ігор Гриб — колишній офіцер-прикордонник, учасник війни в Донбасі, капелан ПЦУ. У квітні 2018 року був призначений начальником відділу Міністерства з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб з питань осіб, позбавлених особистої свободи.

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