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У Кропивницькому сварка двох водіїв закінчилися стріляниною

01.07.2019

У Кропивницькому сварка двох водіїв закінчилися стріляниною неподалік автостанції №2 у неділю, 30 червня. Цю інформацію підтвердили в ГУ НП в області.

Конфлікт виник між двома місцевими жителями.

Один з них вистрелив з пневматичного пістолета у бік авто іншого і пошкодив скло “ВАЗ-21099”. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 196 Кримінального кодексу (хуліганство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У результаті пригоди ніхто не постраждав. Про причини конфлікту пишуть користувачі соцмереж. Очевидці зазначають, що водій пошкодженої автівки припаркувався так, що перекрив доступ до пандусу. Другий учасник конфлікту зробив йому зауваження.

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