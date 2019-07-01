На Україну йде атмосферний фронт: синоптик пояснила, що буде з погодою

2 липня до України завітає атмосферний фронт, який принесе з собою комфортне зниження температури повітря та дощі у деяких регіонах.

По це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

“Липень відновив в Україні спеку. Знову в більшості областей протягом дня розкрутиться до +30+35 градусів. Проте вже завтра, 2 липня, з півночі до нас наблизиться атмосферний фронт. Він принесе на північні області України, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози”, – повідомила синоптик.

На решті території буде сухо та сонячно.

У Києві 2-го липня атмосферний фронт нажене хмари і принесе локальні короткочасні дощі та грози. У Києві у вівторок температура повітря знизиться до +26+28 градусів.

У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів.

“Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на Півдні та південному сході України високі градуси будуть осідати красивою засмагою на шиях трудівників та усій фігурі тимчасових ледарів-курортників”, – додала Діденко.