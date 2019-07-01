На Кiровоградщинi через пiдозру на ботулiзм госпiталiзували дитину

Зареєстровано випадок пiдозри захворювання на ботулiзм у 11-рiчної жительки міста Долинськая, Кіровоградської області. Про це iнформували в Держпродспоживслужбi в областi

26 червня увечерi дитина разом iз родиною скуштувала хребцi лосося гарячого копчення та плiтку в’ялену. На ранок наступного дня у дiвчинки з’явились симптоми харчового отруєння, її госпiталiзували до Долинської центральної районної лiкарнi. Ввечерi у зв’язку з погiршенням стану здоров’я перевели до реанiмацiйного вiддiлення зазначеного медичного закладу. Вночi з 27 на 28 червня дитину у важкому станi перевели до вiддiлення iнтенсивної терапiї КЗ “Центральна мiська лiкарня м. Кiровограда” з пiдозрою на ботулiзм. Хворiй ввели протиботулiнiчну сироватку, наразi стан потерпiлої середнього ступеня важкостi.

Харчовi продукти, якi могли б викликати ботулiзм, — хребти лосося та плiтку в’ялену — придбали 25 червня 2019 року в торговельному закладi Кривого Рогу. Для встановлення причини захворювання з вiдiбрали залишки плiтки в’яленої, дослiдження тривають.

Встановили виробникiв рибної продукцiї та поiнформували головнi управлiння Держпродспоживслужби в Днiпропетровськiй та Черкаськiй областях для проведення позапланових перевiрок магазину та виробничої потужностi.

Розпочали перевiрки закладу торгiвлi, де придбали продукцiю, з якою пов’язують захворювання, та виробничої потужностi, де виготовили плiтку в’ялену. Також попереджено торговельну мережу м. Кропивницького щодо даної ситуацiї.

Розслiдування першого в поточному роцi випадку пiдозри на ботулiзм в областi триває.