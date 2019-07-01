Геращенко: Півтора місяці в Україні новий президент, який несе відповідальність за зовнішню політику (відео)

Народний депутат Ірина Геращенко на погоджувальній раді нагадала лідерам деякий фракцій, що Зеленський вже півтора місяці як став президентом, тож саме він, а не Порошенко, несе повну відповідальність за зовнішню політику країни. Про це депутатка написала у соцмережі фейсбук, розповідає Zrada.today.

Геращенко у своєму дописі розповіла : «Виступи лідерів деяких фракції. В кожному слові і реченні – Порошенко. Нагадала їм, що вже півтора місяці в країні інший президент, який несе повну відповідальність за зовнішню політику. А то з деяких виступів складається враження, що пан Зеленський просто зайшов кабінет посторожити, а Порошенко продовжує керувати країною».

Депутатка також подякувала українській делегації за роботу в ПАРЄ.

Вона написала: «Подякувала ВСІЙ українській делегації за роботу в ПАРЄ бо лідери деяких фракції заявили про якесь «логічне ганебне завершення і провал», принизивши цими заявами і власних депутатів з делегації. Нагадала, що всі 5 років РФ прагнула повернули свою делегацію, але ми разом з Президентом Порошенком і МЗС цьому протистояли. Й зараз не треба складати лапки, а маємо виробити спільну позицію і її відстоювати.

Це стосується й інших напрямків зовнішньої політик».

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Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи наступного тижня відрядить в Україну делегацію для моніторингу передвиборної кампанії перед парламентськими виборами. До неї увійдуть п’ятеро осіб, серед яких голландець Март ван де Вен, котрий голосував за повернення російської делегації, говориться на сайті комісії.

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