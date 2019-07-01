В результаті обстрілу санітарного авто в ООС загинув медик 

Військовий лікар, який отримав тяжке поранення під час обстрілу санітарного автомобіля в Донецькій області, помер у лікарні.

Кількість загиблих від обстрілу бойовиками санітарного автомобіля підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне Донецької області збільшилася до двох – від травм помер військовий медик, повідомляє ООС на сторінці в соцмережі Фейсбук в понеділок, передає Zrada.today.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, вранці в районі н.п. Водяне Донецької області бойовики обстріляли з ПТРК санітарний автомобіль під час евакуації пораненого військовослужбовця. В результаті, один боєць ВСУ загинув на місці, а ще двоє були поранені.

Відзначимо, обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права.

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