Поранений під час обстрілу санітарного автомобіля медик помер

Всупереч заявам Зеленського, що розведення сил біля Станиці Луганської – перший крок до припинення вогню, щодня через обстріли окупантів гинуть українські військові. Так, сьогодні після обстрілу проросійськими бойовиками санітарного автомобіля було поранено медика, який деякий час перебував у критичному стані і нещодавно помер від отриманих поранень. Про це повідомляє ZN.UA.

У результаті обстрілу російсько-окупаційними військами санітарного автомобіля в Донбасі помер військовий медик, який попередньо отримав важкі травми. Про це повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

“Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля “Хаммер” в районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер”, – йдеться у повідомленні.

1 липня близько 11 години бойовики обстріляли санітарний автомобіль, який евакуйовував пораненого українського військовослужбовця. Спочатку повідомлялося про те, що один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Загиблий медик після обстрілу перебував у критичному стані.

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Нагадаємо, 19 червня Тристороння контактна група (ТКГ) на засіданні у Мінську не змогла узгодити чергове “хлібне перемир’я” в Донбасі. У квітні російська сторона в ТКГ двічі відмовлялася погоджувати ініційоване Україною “великоднє перемир’я”.

27 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що ЗСУ та бойовики випустили сигнальні ракети для позначення готовності обох сторін до розведення. Після цього команда СММ бачила, що військовослужбовці Збройних сил України і члени незаконних збройних формувань покинули свої крайні передові позиції і вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням.

У свою чергу російсько-окупаційні війська відвели свої підрозділи з ділянки розведення сил сторін бойових дій тільки 1 липня.

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