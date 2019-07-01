Азербайджан запустив альтернативу «Турецькому потоку»

Азербайджан завершив будівництво Трансанатолійського трубопропровода (TANAP) для постачання в Європу газу з родовища Шах-Деніз у Каспійському морі, запаси якого оцінюються в 1,2 трильйона кубометрів.Проект є частиною «Південного газового коридору», який простягнеться на 3,5 тисячі кілометрів від Баку до півдня Італії через територію Грузії, Туреччини, Греції та Албанії.

Схвалений у Брюсселі як альтернатива проекту «Газпрому», який спочатку називали «Південний потік», а потім, після відмови Болгарії, перейменували в «Турецький», газопровід приведено в стан повної готовності, повідомила в четвер Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR).

Тестове прокачування почалася в квітні, а до 1 липня по 1850-кілометровому трубопроводу, що бере початок в селищі Пософ в турецькій провінції Ардахан, азербайджанський газ досяг турецько-грецької кордону, йдеться в релізі SOCAR.

«Після завершення будівництва останнього сегмента «Південного газового коридору» — Трансадріатичного трубопроводу (ТАП) — природний газ, що видобувається в рамках проекту «Шах-Деніз», почне транспортуватися до Європи, що призведе до зростання доходів країни і внесе істотний внесок в енергобезпеку континенту», — підкреслює компанія.

В ході будівництва вдалося заощадити майже 5 млрд доларів, а його загальна вартість виявилася на 40% менше, ніж планувалося, заявив президент SOCAR Ровнаг Абдуллаєв: замість 11,7 млрд доларів трубопровід обійшовся менше, ніж у 7 млрд.

Його потужність складе 16 млрд кубометрів газу в рік, з яких близько 6 млрд буде закуповувати Туреччина, а решту 10 млрд — країни ЄС.

«Сьогодні ТАНАП повністю готовий до поставок газу в Європу, і ми тільки чекаємо завершення робіт на газопроводі ТАП», — підкреслив Абдуллаєв. Як очікується, це відбудеться вже на початку 2020 року.

«Турецький потік» відстав від азербайджанського проекту майже на рік. «Допомогла» позиція Туреччини, майже рік медлившей з видачею дозволу на будівництво другої нитки потоку, яку «Газпром» планує дотягнути до східноєвропейських країн.

Будівництво в Сербії та Болгарії також затримується. В результаті, за даними Interfax Natural Gas, «Турецький потік» зможе качати газ в Європу не раніше 2021 року.

Укластися в початковий кошторис «Газпром» за традицією не зміг. Замість запланованих 6 млрд доларів укладання обійдеться в 7 млрд, рассказывалинвесторам в Лондоні в лютому минулого року заступник голови правління «Газпрому» Андрій Круглов.

Призначена для Європи друга нитка «Турецького потоку» розрахована на 15,75 млрд кубометрів газу в рік. З них 3,5 млрд відведено для Болгарії, 2,5 млрд — для Сербії, 6 млрд — для Угорщини.

Залишилися 3,75 млрд кубів можуть поставлятися в Словаччину та Австрію — до хаба в Баумгартені.