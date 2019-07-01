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У Новій Зеландії на подвір’ї місцевої жительки прокинувся гейзер

01.07.2019

Коли в 2 години ночі жительку міста Роторуа Сьюзан Гедье розбудив незвичайний шум, вона вирішила, що почався землетрус. Жінка спустилася на перший поверх свого заміського будинку і побачила, що її кухонні вікна запітніли, а в саду з’явився великий грязьовий гейзер.

Роторуа не даремно відомий як популярний туристичний напрямок. Тут знаходяться басейни з геотермальною брудом, які пузырятся і вистрілюють гейзерами високо в повітря. З-за цього у деяких частинах міста можна відчути сірчаний запах.

Експрес-інформація по країні

Нова Зеландія– держава в південно-західній частині Тихого океану.

 

Прапор

Герб

Столиця –Веллінгтон

Найбільші міста: Окленд, Веллінгтон, Гамільтон,

Данідін, Tauranga

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 268680 км2 (75-я в світі)

Населення – 4,58 млн чол. (125-я в світі)

Офіційні мови: англійська, маорі

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $150,6 млрд (70-я в світі)

Валюта –новозеландський долар

У середу (26 червня) вранці грязьовий гейзер став ще більше. Власниця будинку сказала, що це було страшно, але вражаюче. Вулканічна активність призвела до появи на її галявині великого кратера з термальним басейном, викидати в повітря 10-метровий стовп бруду.

Влада також виявили провалилася грунт під кухнею Гедье, так що її родина, включаючи двох дітей, змушена була виїхати з дому.

На наступний день термальний басейн знову зріс і досяг гаража. У будинку відключили живлення і забрали газові балони.

Як утворився гейзер

Пітер Браунбридж, інспектор по геотермальної енергії в місцевій раді, сказав, що басейн сформувався через виділення тепла з лінії розлому, що проходить під містом.

Гедье сказала, що за останні 20 років пар з одного і того ж схилу вивергався приблизно чотири рази. Але це був просто пар, який виходив з-під землі, і це могло тривати кілька днів або тиждень, а потім просто зупинялося.

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Однак цього разу ситуація набагато серйозніше. Чим довше гейзер проявляє активність, тим більший збиток. Будинок більше не буде придатний для життя.

За матеріалами The Guardian

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