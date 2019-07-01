Мотоцикліста судитимуть за наїзд на малолітнього хлопчика

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, водія мотоциклу, за наїзд на малолітнього хлопчика у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

Так, ДТП сталася 2 червня 2019 року у дворі житлового будинку по вулиці Північній в Оболонському районі.

“Зловмисник, знаходячись за кермом мотоциклу марки Lifan, та не маючи при собі дозвільних документів на вказаний транспортний засіб, порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на малолітнього хлопчика, 2014 року народження, який знаходився у нерухомому положенні на дитячому велосипеді біля краю дороги у напрямку руху мотоцикла”, – повідомили у прокуратурі.

Внаслідок аварії хлопчику спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

За наслідками досудового розслідування зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт для розгляду по суті.