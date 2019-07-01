 Медики назвали коктейлі, що допоможуть схуднути

Якщо бажаєте швидко схуднути, то зверніть увагу на рецепти спеціальних коктейлів.

Наприклад, можна приготувати коктейль з кефіру. Він прекрасно насичує, позитивним чином впливає на мікрофлору кишечника і при цьому є низькокалорійним. Візьміть склянку кефіру, трохи мінеральної негазованої води, половинку огірка і пучок кропу і петрушки. Всі інгредієнти перемішайте в блендері до однорідного стану.

Селера є унікальним продуктом. Щоб його перетравити, необхідно більше енергії, ніж в ньому міститься. Крім того, коктейлі з використанням селери покращують роботу травної системи, а також прискорюють метаболізм. Візьміть одне яблуко, чотири гілочки селери, лимонний сік і 100 грамів води. Подрібніть в блендері і насолоджуйтеся незвичайним смаком.

Якщо ви бажаєте знизити вагу, обов’язково включайте в свій раціон грейпфрут. Цитрусові покращують обмін речовин і перебивають почуття голоду. І, що важливо під час дієти – позитивним чином позначаються на настрої. Вийміть м’якоть без плівки, додайте трохи меду і перемішайте все з допомогою блендера.

Любителям спецій можна спробувати коктейль з імбиром для схуднення. Корінь імбиру допомагає знизити вагу, він покращує обмін речовин, а також позбавляє організм від шлаків і токсинів. Наріжте один огірок і чайну ложку імбиру, один лимон і додайте 15 листочків м’яти. Змішайте все у блендері.

: Країна здоров’я.

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