У наших умовах референдум – це двигун від Mercedes на шасі ЗАЗ-968м, – Євген Магда

Політичний експерт Євген Магда прокоментував ідею команди Зеленського щодо проведення мовного референдуму. Експерт заявив, що в наших умовах референдум – це двигун від Mercedes на шасі ЗАЗ-968м. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Євгена Магди у соцмережі фейсбук.

Політичний експерт заявив, що ідея референдумів про все – не нова.

«І приклад Швейцарії зручно наводити – Альпи, годинники, шоколад, сир», – наголошує він.

Однак експерт також пропонує подумати про, чому інші розвинені країни Заходу не проводять референдуми.

Він пише: «Подумайте, чому інші розвинені країни Заходу референдумами не балуються і пригадайте, що у нас нема закону “Про всеукраїнський референдум”».

У своєму дописі Магда провів цікаву аналогію: «У наших умовах референдум – це двигун від Mercedes на шасі ЗАЗ-968м.

Ось така конструкція, вибачте»

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Нагадаємо, що голова Комітету з питань культури і духовності, співавтор мовного закону Микола Княжицький під час погоджувальної ради в парламенті в понеділок, 1 липня заявив, що його здивувало та обурило інтерв’ю пана Богдана, де він пропонує провести референдум про мову, дозволити Донецьку та Луганську розмовляти російською. Але ж їм ніхто і не забороняє цього робити.

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