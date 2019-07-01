Відтепер електромобілі Євросоюзу зобов’язані шуміти

Тепер всі нові чотириколісні електромобілі повинні укомплектовуватися акустичною системою оповіщення Avas. Таке рішення в Євросоюзі було прийнято через те, що автомобілі і мікроавтобуси з низьким рівнем шкідливих викидів пересуваються дуже тихо. Надходило багато скарг на безшумність авто на електричній тязі, яких у Європі стає все більше і більше. Відсутність звичного гудіння ставило під загрозу життя пішоходів, не чують наближення авто. Також введення цієї норми привітали незрячі, що пересуваються за допомогою собак-поводирів. Адже тепер таким собакам буде значно простіше виконувати свої функції. Тим паче, пристрій видає звук традиційного двигуна.

Акустична система оповіщення автомобіля Avas буде автоматично включатися при русі заднім ходом або при швидкості нижче 19 км/ч. В обох цих випадках неподалік від автомобіля з великою часткою ймовірності можуть перебувати пішоходи. Однак у водіїв залишиться можливість вимкнути пристрій, якщо це буде необхідно.

Заступник міністра транспорту Великобританії Майкл Елліс стверджує, що уряд розуміє потреби людей, в тому числі, сліпих і зацікавлена в тому, щоб переваги зеленого транспорту відчували всі.

«Це нова вимога додасть пішоходам впевненості при переході через дорогу», – додав чиновник.

З 2021 року абсолютно всі електромобілі будуть мати акустичну систему Avas, а не тільки нові моделі.

У травні поточного року автомобілі, які працюють на альтернативному паливі, склали 6,6 відсотків британського ринку нових авто, у порівнянні з 5,6% у тому ж місяці 2018 року.

До речі, британський уряд планує заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів і мікроавтобусів) до 2040 року.

За матеріалами BBC

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