1 липня: все що треба знати за сьогодні. Клімкін пішов з посади міністра МЗС

(1.07.2019) Вакарчук назвав Крим російським, Ілон Маск втратив контроль над 3 супутниками, дружина дубайського короля втекла в Європу. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у “політичну відпустку”.
Цитата дня:
Андрій Богдан: Я б дозволив Донецьку і Луганську зробити російську мову офіційною, якщо вони будуть територією України
- Принцеса Хайя аль Хусейн втекла в Європу від свого чоловіка, правителя Дубая — з собою жінка забрала двох дітей і майже $ 40 мільйонів.