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1 липня: все що треба знати за сьогодні. Клімкін пішов з посади міністра МЗС

01.07.2019

(1.07.2019) Вакарчук назвав Крим російським, Ілон Маск втратив контроль над 3 супутниками, дружина дубайського короля втекла в Європу. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у “політичну відпустку”.

Цитата дня:

Андрій Богдан: Я б дозволив Донецьку і Луганську зробити російську мову офіційною, якщо вони будуть територією України

  • Принцеса Хайя аль Хусейн втекла в Європу від свого чоловіка, правителя Дубая — з собою жінка забрала двох дітей і майже $ 40 мільйонів.
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