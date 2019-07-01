1 липня: все що треба знати за сьогодні. Клімкін пішов з посади міністра МЗС

(1.07.2019) Вакарчук назвав Крим російським, Ілон Маск втратив контроль над 3 супутниками, дружина дубайського короля втекла в Європу. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у “політичну відпустку”.

Цитата дня:

Андрій Богдан: Я б дозволив Донецьку і Луганську зробити російську мову офіційною, якщо вони будуть територією України