День корпоративної соціальної відповідальності l’oréal відзначив 10-річчя

У червні 2019 року l’oréal відзначив ювілейний десятий День корпоративної соціальної відповідальності (Citizen Day) — глобальний одноденний волонтерський захід у сфері соціальної взаємодії, участь у якому Група пропонує прийняти всім своїм співробітникам у більш ніж 60 країнах, в яких вона працює.

Протягом останніх 10 років співробітники l’oréal щорічно присвячують один зі своїх робочих днів того, щоб застосувати отримані професійні навички і енергію для вирішення завдань, що стояти перед сотнями організацій соціальної та екологічної сфери. Ці акції солідарності включають проведення семінарів з питань досягнення фінансового благополуччя для малозабезпечених людей, допомоги безробітним у складанні резюме, ремонту будинків для літніх і малозабезпечених осіб або збір сміття на природі.

«Citizen Day ставши особливою датою в календарі Групи, — відзначає Жан-Поль Агон (Jean-Paul Agon), президент і генеральний директор l’oréal. — Я щасливий і пишаюсь тим, що ініціатива, з якою ми виступили 10 років тому, демонструє зростаюче з кожним роком прагнення l’oréal та її співробітників допомагати місцевім громадам і асоціаціям конкретними справами».

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Щорічний день волонтерської праці, заснований у 2010 році, дозволив співробітникам з майже 65 країн світу присвятити волонтерській роботі з сотнями некомерційних організацій і їх бенефіціарами понад один мільйон годин. Щорічно близько 30000 волонтерів беруть участь в ініціативах солідарності, організованих з нагоди Дня корпоративної соціальної відповідальності.

L’oréal продовжує вводити нові форми участі своїх співробітників у соціальній діяльності та розробила програму волонтерської допомоги Групи l’oreal (Citizen programme), яка дає співробітникам можливість по-різному вносити свій внесок у різні сфери: перерахування частини заробітної плати, спонсорство волонтерської діяльності співробітників і запущена у цьому році у Франції програма спонсорства, заснована на застосуванні власних навичок. Останнє нововведення дозволяє співробітникам використовувати свій набір навичок в рамках службового доручення тривалістю від двох до шести днів і вирішувати конкретні завдання неприбуткової організації.

«Корисний внесок у вирішення важливих для суспільства питань і підтримка малозабезпечених людей стали предметом особливої гордості для співробітників наших дочірніх компаній по всьому світу, — відзначає Олександра Пальт (Alexandra Palt), директор l’oréal з питань корпоративної соціальної відповідальності і сталого розвитку. — L’oréal вважає своїм обов’язком надати працівникам максимальні можливості для конкретних дій і безцінного особистого внеску, які будуть корисними з огляду на вирішення чинних соціальних та екологічних проблем».

У 2019 співробітники компанії «Лореаль Україна» провели день соціальної відповідальності в декількох групах: група допомоги центру безпритульних тварин, група озеленення парку і група здачі донорської крові.

За матеріалами прес-реліза