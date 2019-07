У США сексуальна дівчина-солдат підтримала Трампа. ФОТО

Сексуальна дівчина-солдат з морської піхоти США Шеннон Ірке влаштувала відверту фотосесію в пустелі в знак підтримки візиту американського президента Дональда Трампа до Великобританії.

Про це пише The Sun, передає Zrada.today.

29-річна дівчина з Міннесоти знялася в крихітному бікіні та з пістолетом в руках.

View this post on Instagram

If you were born with the weakness to fall, you were born with the strength the rise!. . @thomas_prusso_photography

A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Jun 3, 2019 at 7:02am PDT

“Я завжди щиро бажаю успіху нашому президенту. Я справжня американка і люблю цю країну! Сподіваюся, візит Трампа до Великобританії буде вдалим”, – сказала дівчина.

Палка прихильниця президента поділилася результатами фотосесії зі своїми 168 тисячами підписниками в Instagram.

View this post on Instagram

You have been assigned this mountain to show others it can be moved⚡️. . @backbayusa @backbay_ripper @thomas_prusso_photography

A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Jan 4, 2019 at 8:24am PST

Дівчина вступила на військову службу, коли їй було 19 років. Вона відслужила 4 роки, в тому числі в Афганістані.

Як зізналась Шеннон, жінкам в корпусі морської піхоти потрібно працювати у два рази більше, щоб відчувати себе нарівні з чоловіком.

Вона розповіла, що служити було складно, але завдяки армії вона навчилася зберігати спокій і холоднокровність навіть серед хаосу.

View this post on Instagram

“If there were no night, we would not appreciate the day, nor could we see the stars and the vastness of the heavens. We must partake of the bitter with the sweet. There is a divine purpose in the adversities we encounter every day. They prepare, they purge, they purify, and thus they bless.”. . Shirt by @1776united 🌟

A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on May 30, 2019 at 9:09am PDT

Шеннон має звання сержанта. Крім того вона отримала науковий ступінь в коледжі Елмхерста в Іллінойсі.

Після того, як покинула морську піхоту, Шеннон подалася в модельний бізнес.

View this post on Instagram

Photography: @th1rdparty . Hair/Makeup: @andiepeirce . Swimsuit: @victoriassecret👙

A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Nov 9, 2018 at 6:13pm PST

«Армійський досвід дав мені хороший поштовх, стимул. Я ставлю цілі й працюю у два рази сильніше, якщо стає складніше “, – говорить дівчина.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!