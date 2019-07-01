Омелян прокоментував заяви Богдана щодо дорожньої галузі (відео)

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував заяви Андрія Богдана, які він зробив в нещодавньому інтерв’ю. Як завжди міністр не просто прокоментував, а досить глибоко проаналізував сказане і спростував зроблені Богданом заяви щодо розвитку дорожньої галузі України. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Володимира Олеляна у соцмережі фейсбук.

Приводимо надзвичайно цікавий і змістовний допис пана міністра цілком.

«Уважно прочитав інтерв`ю керівника Офісу Президента України, чи як часто називають, віце-президента пана Богдана.

Вкотре пересвідчився, що ми знаходимося на діаметрально протилежних позиціях з абсолютної більшості питань, які стосуються організації роботи і функціонування держави.

Окрім, звісно, загальних підходів, що у всіх все має бути добре вже.

У своїй роботі звик коментувати або те, чим безпосередньо займаюся, або те, що добре знаю.

Тому, не можу не прокоментувати бачення пана Богдана розвитку дорожньої галузі.

«И с ремонтом дорог будем кардинально менять ситуацию. Мы не выбираем те деньги, которые нам дает на дороги Европейский союз, потому что тогда конкурс на компанию, контроль качества, бюджет и процедуру допуска к конкурсу определяет Европейский союз. Зачем тратить свое время на рентабельность 3-5%, это ведь неинтересно, когда можешь своровать с бюджета? Наши выбирают 10-15% финансирования, которое дает Европейский союз»

Повна маячня. По-перше, хлопці, добре, що є те, що ви хочете міняти. Бо три роки тому не було «ситуації з ремонтом доріг». Грошей на ремонт доріг не було, за дороги, побудовані під Євро-2012, ми розраховуємося до сих пір. Коли будували Київ-Одеса, то в ці роки жодної іншої дороги не ремонтували/не будували. Три роки тому в Україні було зо дві компанії, які могли бодай щось робити з дорогами.

Ми запустили процес не з нуля, а з мінусової позначки, зі зруйнованої галузі, мільярдів боргів і 95% знищених шляхів від папєрєдніків.

З 2016 року створено Дорожній фонд, який означає, що гроші на дороги є і будуть, якщо ви це не профукаєте, звісно. Проведено децентралізацію Укравтодору і дороги місцевого значення разом із фінансуванням передано на місця. До речі, подивіться на Дніпропетровську, Одеську, Львівську, Тернопільську області – там очільники областей разом з командами зійснили революцію в дорожніх сферах – так багато не будували ніколи. В Полтавській області реалізується великий проект зі спорудження першої бетонної дороги.

Створено десятки українських дорожньо-будівельних фірм. Вперше українські дорожники повертаються до України з-за кордону, бо тут є робота і гідна зарплатня.

Працюють і іноземні: ЄС, Туреччина, Білорусь, Китай.

Всі дороги за публічні кошти будуються з 5-10 річною гарантією, за найнижчою ціною в Європі, з контролем якості як з боку держави, так і професійних громадських організацій.

По-друге, за три роки використано 112,7 млн євро та 153 млн доларів кредитних коштів МФО, це при тому, що всю проектну документацію ми робимо з нуля. Ще 57 млн євро та 99 млн доларів буде використано до кінця цього року.

Ніяких проблем чи непорозумінь щодо вибірки кредитних коштів МФО на дорожні роботи в Україні немає. Навпаки, всі МФО в один голос кажуть, що ми рекордно наростили вибірку.

Більше того, вперше отримали 50 млн євро грантових коштів ЄС на будівництво українських шляхів.

Йдемо далі:

«А мы хотим, наоборот, все государственные деньги отдать Европейскому союзу. Мы им даем миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества»

Для того, щоб ми ЄС дали мільярд, а він нам десять – є одна проста умова. Україна повинна стати державою-членом ЄС.

Саме так Польща, Словаччина, Болгарія, Румунія, а перед тим Іспанія, Португалія та інші отримали десятки мільярдів євро на інфраструктуру і не тільки. Сплачуючи при цьому невисокі членські внески.

Іншого шляху немає!

Також хотів би повідомити, якщо це сюрприз, всі міжнародні тендери відбуваються не за системою Прозорро, а за правилами кредиторів. Перемагають на них іноземні компанії, вартість будівництва є значно дорожчою, а гарантія на виконані роботи лише до двох років.

Тому, тут велике питання, що є кращим і дешевшим.

Не вірите нам чи українським дорожнім компаніям, запитайте у CoST Ukraine. Вони, до речі, найближчим часом будуть проводити навчальний семінар щодо того, як будувати і контролювати якість будівництва автошляхів.

Пошліть туди майбутнього міністра інфраструктури. Йому буде цікаво і пізнавально.

Бо, щоб правильно поставити запитання, треба знати більше частину відповіді.

Але в цьому випадку, боюся, треба розпочинати з найпростішого, з азів.

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І, як підсумок: дорожня інфраструктура – це великі державні проекти коштом платників податків. Навіть у розвинутих державах концесійні дороги налічують не більше 5-10 % автомобільної мережі.

Вперше з 1980-х років дорожня галузь належить до державного пріоритету.

Не забудьте, наступного року Дорожній фонд повинен отримати не менше 75 млрд грн.

І додаткове фінансування на дороги між райцентрами, якщо хочете показати виборцям власний результат.

Побачимо, як буде далі».

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