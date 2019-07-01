Ахметова зобов’язали віддати 845 мільйонів гривень боргу «Енергоринку»

Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов держпідприємства «Енергоринок» і вирішив стягнути з ЗАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля» (входить в холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова) 845,2 млн грн на підставі договору про купівлю-продаж електроенергії №4260/02 від 25.09.2007 р. Згідно з угодою, «Енергоринок» зобов’язався продавати, а компанія Ахметова — купувати електроенергію, повідомляє Finbalance.

Як зазначає видання з посиланням на судові документи, у

час судового процесу «ПЕМ-Енерговугілля» зазначало, що основними його

споживачами на території Донецької області є населення, шахти третьої

групи, підприємства, що надають комунальні послуги населенню і

підприємства, що фінансуються з державного бюджету.

Станом на 1 жовтня минулого року, заборгованість за

електроенергію комунального підприємства «Вода Донбасу» склала 567,5 млн

грн, ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» — 8,6 млн грн, ДП

«Шахта ім. М. С. Сургая» — 131,4 млн грн, ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське» №

1 — 55,8 млн грн.

Станом на 1 січня цього року загальна заборгованість

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого

водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії перед ЗАТ ДТЕК

«ПЕМ-Енерговугілля» становила 946,7 млн грн.

«При цьому вона в повному обсязі підтверджена судовими

рішеннями і пред’явлена на примусове виконання, проте державної

виконавчою службою зупинені всі виконавчі провадження щодо стягнення

заборгованості з підприємств-боржників, включених до Реєстру теплопостачальних та

теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та

водовідведення», — відзначають в «ПЕМ-Енерговугілля».

Раніше SKELET-info повідомляв, що ДТЕК завершила операцію з придбання у холдингу VS Energy контрольних пакетів акцій двох обленерго: 68,2949% – АТ «Одесаобленерго» і 93,9978% – ПАТ «Київобленерго».

Крім того повідомлялося, що Ахметов продає електрику Україні наполовину

дорожче, ніж Угорщини.