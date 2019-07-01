В Україні набрала чинності заборона на імпорт російських автомобілів

Набула чинності постанова уряду про заборону ввезення в Україну транспортних засобів походженням з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, передає Zrada.today.

Для підтвердження країни походження транспортних засобів необхідно надати до митного оформлення один з документів про походження, про які йдеться в статті 43 Митного кодексу України, або документ про походження товару, визначеному міжнародними договорами про вільну торгівлю.

Раніше 15 травня 2019 Кабмін розширив список заборонених для імпорту російських товарів.

Нагадаємо, постанова Ради Європейського союзу про продовження до 31 січня 2020 року санкцій ЄС щодо Росії набрала чинності.

У грудні 2018 року прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв опублікував постанову про розширення списку фізичних та юридичних осіб з України, щодо яких РФ буде застосовувати санкції.

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