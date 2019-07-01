Парубій відреагував на заяву Богдана щодо необхідності введення регіональних мов

«Ми це вже проходили, коли Закон Колісніченка – Ківалова, через ніби то введення регіональних мов, насправді мав на меті знищити одну мову – українську», – відреагував голова Верховної Ради Андрій Парубій на заяву керівника Офісу Президента Зеленського щодо необхідності введення регіональних мов. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Парубія у соцмережі фейсбук.

Голова ВР Андрій Парубій стурбований заявою Богдана щодо необхідності введення регіональних мов, про що написав у себе на сторінці соціальної мережі фейсбук. Він пише: «З великою тривогою сьогодні прочитав заяву керівника Офісу Президента Зеленського – Андрія Богдана, щодо ніби то необхідності введення регіональних мов. Там же і про поділ українців за мовною ознакою.

Ми це вже проходили, коли Закон Колісніченка – Ківалова, через ніби то введення регіональних мов, насправді мав на меті знищити одну мову – українську».

Також Андрій Парубій наголошує на тому, що ми маємо пам’ятати про те, що протягом всієї Незалежності України Кремль робив все, щоб розколоти українців. І додає, що у першу чергу він це робив за мовною ознакою.

«Ми не дозволили їм це зробити на Майдані, не дозволили в АТО. І зараз не дозволимо!», – заявляє спікер парламенту.

«Україна – єдина! Ніхто нікому не забороняє говорити в Україні будь – якою мовою. Але державна, спільна мова для всіх – єдина – українська.

16 липня нарешті вступає в дію, ухвалений Верховною Радою України Закон про мову. В боротьбі з загарбником ми маємо найсильнішу зброю. Це зброя, якою володіє кожен. Це – українська мова! Зброю ворогу не здають!», – закінчує свій допис Парубій, нагадуючи всім, коли втупить в дію мовний закон.

Також читайте: КНЯЖИЦЬКИЙ ПРО ЗАЯВУ БОГДАНА ЩОДО МОВНОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Нагадаємо, що Голова Комітету з питань культури і духовності, співавтор мовного закону Микола Княжицький під час погоджувальної ради в парламенті в понеділок, 1 липня заявив, що його здивувало та обурило інтерв’ю пана Богдана, де він пропонує провести референдум про мову, дозволити Донецьку та Луганську розмовляти російською. Але ж їм ніхто і не забороняє цього робити.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!