Японія відновлює комерційне полювання на китів

Флотилія з п’яти суден відправляється полює на китів в територіальних водах Японії. Це – наслідок виходу країни з Міжнародної китобійної комісії (IWC), яка забороняє таку полювання.

Остання комерційна ловля китів відбулася в 1986 році, коли вступив мораторій на цей промисел.

У той рік захисники природи святкували перемогу з приводу заборони на комерційну ловлю тварин. Однак китобійні країни (такі, як Японія, Норвегія та Ісландія) припускали, що тимчасовий мораторій. Мовляв, він проіснує до тих пір, поки все не домовляться про стійких квоти.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

До речі, у мораторій існували «лазівки», які дозволяють груп корінного населення займатися китобійним промислом для прожитку і дозволяють китобійний промисел в наукових цілях. Цей останній пункт японці використовували в повній мірі. Країна проводила дослідні місії, для яких щорічно отлавливались сотні китів. Однак наукові цілі, на думку захисників тварин, були просто прикриттям. Тому що численні туші, виловлені «для науки», зазвичай продавалося.

Захисники природи не бачать виходу

За минулі 33 роки китобійна галузь не померла. Вона підтримувалася за рахунок відлову тварин для дослідницьких місій. Сьогодні в країні налічується близько 300 китобоїв.

Захисники природи критично ставляться до відновлення китобійного промислу в Японії, вони вважають, що країна йде не в ногу з міжнародним співтовариством. Але поки що вони не бачать шляхів вирішення проблеми.

Ключовим аргументом проти полювання є те, що смерть тварин від гарпуна повільна і болісна.

За матеріалами BBC

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