Клюєву дозволили балотуватися в народні депутати

Андрій Клюєв

Керував Адміністрацією екс-президента Віктора

Януковича Андрію

Клюєву, яким Центральна виборча комісія відмовила в

реєстрації в якості кандидата в народні депутати України, суд повернув право

брати участь у парламентських виборах.

Як повідомив адвокат Юрій Сухов на своїй сторінці в Facebook,

таке рішення прийняв Касаційний адміністративний суд при Верховному суді.

«Суд не погодився з ЦВК України та скасував, як по мені,

сепаратистський і кон’юнктурне рішення про відмову в реєстрації Клюєва А. П.,

постійно проживає на території України у р. Донецьку, кандидатом у

народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному

виборчому окрузі № 46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року», — написав

він.

У той же час ЦВК повинна ще раз переглянути документи і

винести рішення про реєстрацію або відмову.

Раніше SKELET-info розповів, які політичні сили в фаворі у українців.

Крім того повідомлялося, що орієнтовна вартість виготовлення виборчих бюлетенів для

позачергових парламентських виборів перевищує 281 млн грн.