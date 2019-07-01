Клюєву дозволили балотуватися в народні депутати

Андрій Клюєв
Керував Адміністрацією екс-президента Віктора
Януковича Андрію
Клюєву, яким Центральна виборча комісія відмовила в
реєстрації в якості кандидата в народні депутати України, суд повернув право
брати участь у парламентських виборах.
Як повідомив адвокат Юрій Сухов на своїй сторінці в Facebook,
таке рішення прийняв Касаційний адміністративний суд при Верховному суді.
«Суд не погодився з ЦВК України та скасував, як по мені,
сепаратистський і кон’юнктурне рішення про відмову в реєстрації Клюєва А. П.,
постійно проживає на території України у р. Донецьку, кандидатом у
народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному
виборчому окрузі № 46 на позачергових виборах 21 липня 2019 року», — написав
він.
У той же час ЦВК повинна ще раз переглянути документи і
винести рішення про реєстрацію або відмову.
Раніше SKELET-info розповів, які політичні сили в фаворі у українців.
Крім того повідомлялося, що орієнтовна вартість виготовлення виборчих бюлетенів для
позачергових парламентських виборів перевищує 281 млн грн.