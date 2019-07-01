Вчені назвали незвичайний спосіб боротьби з ожирінням

Дослідження американських вчених показують, що до п’ятирічного віку мозок людини починає споживати дві третини від усієї енергії, що надходить в організм. В цей же період відбувається зниження ваги, пов’язане з високими енерговитратами на розвиток інтелекту.

Чим старшою стає людина, тим менше його мозок споживає енергії для розвитку — відбувається різкий стрибок маси тіла. Вчені закликають звернути увагу на цю закономірність, яка може стати новим способом боротьби з ожирінням.

На думку Крістофера Кузава, професора антропології в Коледжі мистецтв і наук Вайнберга, якщо змінити енергетичні потреби мозку у дорослому стані, тобто продовжити вчитися і навантажити його переробкою нової інформації, ризик набору зайвої ваги знизиться.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», індієць отримав 145 дипломів за 35 років.

За матеріалами Knife.media

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