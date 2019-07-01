В Іспанії пройшла винна битва

В іспанському місті Аро, розташованому у виноробному регіоні Ріоха, в суботу відбулася традиційна винна битва. Мета битви, за словами організаторів, полягає в тому, щоб «покрити свого сусіда вином так швидко і повністю, як це можливо».

Серед правил для учасників: вони повинні бути в білих одежах з червоним поясом, вони можуть використовувати наповнені вином водні пістолети, садові обприскувачі або відра, а також ні в якому разі під час битви вони не повинні припинитися сміятися і співати.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Захід проводиться в честь Святого Петра і виноробного регіону. Свято закінчується великим обідом. Фестиваль приваблює в основному молодих відвідувачів з різних куточків планети, навіть з Австралії.

«Навколо Світу. Україна» писав про роботу мрії у Франції: рожеве вино пити цілий день.

За матеріалами «Європейська правда»

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