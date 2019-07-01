У Коблево отруїлися 16 дітей, що відпочивали в таборі

З харчовим отруєнням було госпіталізовано 16 дітей, які відпочивали в дитячому таборі в с. Коблево Березанського району Миколаївської області, ще кільком допомогу було надано на території установи.

Як повідомляє поліція Миколаївській області на своїй сторінці у Facebook у понеділок, полиця відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”.

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Інформація про отруєння надійшла правоохоронцям у понеділок. “Сьогодні до медичного закладу з харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території установи. Зараз поліцейські опитують потерпілих і співробітників закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування”, – йдеться в повідомленні.

Джерело – interfax

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