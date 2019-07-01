Кабакаєв: «Несемось у прірву, з якої буде дуже складно вийти»

Несемось у прірву, з якої буде дуже складно вийти. Саме таким чином прокоментував події сьогоднішнього дня координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Кабакаєва у соціальній мережі фейсбук.

Семен Кабакаєв пише: «Несемось у прірву, з якої буде дуже складно вийти. Сьогодні Секретар РНБО Данилюк заявив, що візовий режим з РФ не буде введений».

Він також згадав і про те, що адмінсуд дозволив Клюєву балотуватися до ВР, і про заяву Богдана щодо необхідності ввести регіональні мови.

«Натомість голові АП Януковича – Клюєву адміністративний суд дав дозвіл балотуватись в ВР.

Богдан заявив, що треба повернутись до закону Колісніченка-Ківалова і надати регіональний статус російській мові», – нагадує координатор проекту «Стоп Террор».

Закінчуючи свій допис Семен Кабакаєв згадує також про вимогу Зеленського покарати міністра закордонних справ Павла Клімкіна за те, що він виконував свою роботу.

«А Зеленський дав доручення Гройсману покарати Клімкіна, за те, що той зірвав договорняк з РФ.

І це події першої половини понеділка», – додає пан Кабакаєв.

Подивимося правді в очі, 1 липня вийшло дуже насиченим негативними подіями, які мають очевидні ознаки реваншу проросійських сил.

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Нагадаємо, що Зеленський спрямував Прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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