Європейські ігри: Україна посіла третє місце

Збірна України отримала 51 медаль: 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. На змаганнях Україну представляли 198 спортсменів у 15 видах спорту і 22 дисциплінах.
В ході змагань боротьбу вели представники 43 країн. Перша десятка переможців виглядає наступним чином:
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Європейські ігри проходили в Мінську з 21 по 30 червня. Змагання є частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», оголошена столиця Європейських ігор 2023 року.
За матеріалами «Гордон»
Читайте також:
Паралімпійські ігри-2018: перший день приніс Україні 5 медалей
Український біатлоніст вперше отримав золото на чемпіонаті світу