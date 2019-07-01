Європейські ігри: Україна посіла третє місце

Збірна України отримала 51 медаль: 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. На змаганнях Україну представляли 198 спортсменів у 15 видах спорту і 22 дисциплінах.

В ході змагань боротьбу вели представники 43 країн. Перша десятка переможців виглядає наступним чином:

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Європейські ігри проходили в Мінську з 21 по 30 червня. Змагання є частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», оголошена столиця Європейських ігор 2023 року.

За матеріалами «Гордон»

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