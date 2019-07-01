Медики назвали продукти, які допоможуть очистити організм

Деякі продукти харчування можуть ефективно очищувати організм.

Про це повідомляє “Країна здоров’я”.

Часник – містить в собі понад півтори сотні біологічно активних речовин, що піклуються про імунну систему і підвищують захисні сили організму. Часник в буквальному сенсі слова знищує патогенні бактерії, віруси і токсини, а потім виводить їх з організму.

Спаржа – стимулює роботу кишечника і прискорює обмінні процеси в нирках, за рахунок чого організм самоочищається від всього шкідливого, що в ньому накопичилося.

Лляне насіння – ефективно чистить кишечник і судини, завдяки чому цей продукт дієтологи радять їсти кожен день і бажано – на сніданок.

Чорниця – надзвичайно корисна ягода, що є природним антиоксидантом. До цілої низки корисних властивостей цієї ягоди можна зарахувати ще й детокс-ефект.

Шпинат – один з найкорисніших видів зелені, сприяють очищенню й омолодженню організму. До того ж, в шпинаті міститься величезна кількість вітамінів і мінералів, але зате мінімум калорій, так що його сміливо можна назвати “Суперфуд”.

Візьміть на озброєння рекомендації медиків і включіть в своє меню детокс-продукти, тоді стан вашого здоров’я значно покращиться.