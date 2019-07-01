У відносинах Зеленського з Росією все більше “розводять” Україну, – Уколов

Політолог Віктор Уколов висловив власні думки щодо розведення сил у Станиці Луганській, яке Зеленський у своєму черговому відеоролику представив як початок миру. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на блог політолога на УП.

У своєму дописі під назвою «Як не розвести Україну» Віктор Уколов заявив, що це вже не перші домовленості щодо розведення сил, які завжди зривалися через невиконання домовленостей Росією.

Уколов пише: «Як відомо СММ ОБСЄ підтвердив розведення сил у Станиці Луганській, про що з оптимізмом розказував президент сьогодні вранці у одній футболці. Ну добре, коли так, але справа ж не у футболці. Поки-що у відносинах Зеленського з Росією все більше “розводять” Україну, як це сталося з невдалою спробою обміну повернення Москви до ПАРЄ на звільнення українських моряків.

Це ж уже не перше розведення сил. Починаючи з 2016-го у Мінську чи не кожного року домовлялися розвести сили, але щоразу домовленості зривалися через провокації російської сторони».

Політолог нагадує, що відведення військ – це другий пункт “Комплексу заходів на виконання Мінських угод”. Тоді як першим пунктом є “негайне і всеосяжне припинення вогню”, який РФ не виконала жодного разу.

Також читайте: ПОРАНЕНИЙ ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ САНІТАРНОГО АВТОМОБІЛЯ МЕДИК ПОМЕР

«А в нас щодня десятки обстрілів. Навіть по санітарних автомобілях. Тому я повністю підтримую Ірину Геращенко, яка сьогодні пояснила, що розведення сил в Станиці Луганській має відбуватися в комплексі з виконанням інших умов Мінських домовленостей:

Має бути звільнене Дебальцеве, що за документами повинне бути під контролем України.

Мають бути припинені обстріли по всьому фронту.

Має бути повернутий контроль за ділянкою українського кордону на окупованих територіях.

ОБСЄ має перенести свій моніторинговий пункт у Станицю Луганську до КПВВ», – пояснює Уколов.

Він також пише про те, що не можна висмикувати з усіх Мінських угод лише один пункт та й то виконувати його не повністю.

«Тож коли ми завтра побачимо у Станиці Луганській на піар-акції урядовців, а може навіть відповідальних працівників Офісу президента, пригадаймо, що на Донбасі є ще десятки міст, селищ і сіл, де гримлять постріли і гинуть люди», – заявляє у своєму блозі політолог.

Нагадаємо, що всупереч заявам Зеленського, що розведення сил біля Станиці Луганської – перший крок до припинення вогню, щодня через обстріли окупантів гинуть українські військові. Так, сьогодні після обстрілу проросійськими бойовиками санітарного автомобіля було поранено медика, який деякий час перебував у критичному стані і нещодавно помер від отриманих поранень.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!