У відносинах Зеленського з Росією все більше “розводять” Україну, – Уколов

Політолог Віктор Уколов висловив власні думки щодо розведення сил у Станиці Луганській, яке Зеленський у своєму черговому відеоролику представив як початок миру. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на блог політолога на УП.
У своєму дописі під назвою «Як не розвести Україну» Віктор Уколов заявив, що це вже не перші домовленості щодо розведення сил, які завжди зривалися через невиконання домовленостей Росією.
Уколов пише: «Як відомо СММ ОБСЄ підтвердив розведення сил у Станиці Луганській, про що з оптимізмом розказував президент сьогодні вранці у одній футболці. Ну добре, коли так, але справа ж не у футболці. Поки-що у відносинах Зеленського з Росією все більше “розводять” Україну, як це сталося з невдалою спробою обміну повернення Москви до ПАРЄ на звільнення українських моряків.
Це ж уже не перше розведення сил. Починаючи з 2016-го у Мінську чи не кожного року домовлялися розвести сили, але щоразу домовленості зривалися через провокації російської сторони».
Політолог нагадує, що відведення військ – це другий пункт “Комплексу заходів на виконання Мінських угод”. Тоді як першим пунктом є “негайне і всеосяжне припинення вогню”, який РФ не виконала жодного разу.
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«А в нас щодня десятки обстрілів. Навіть по санітарних автомобілях. Тому я повністю підтримую Ірину Геращенко, яка сьогодні пояснила, що розведення сил в Станиці Луганській має відбуватися в комплексі з виконанням інших умов Мінських домовленостей:
- Має бути звільнене Дебальцеве, що за документами повинне бути під контролем України.
- Мають бути припинені обстріли по всьому фронту.
- Має бути повернутий контроль за ділянкою українського кордону на окупованих територіях.
- ОБСЄ має перенести свій моніторинговий пункт у Станицю Луганську до КПВВ», – пояснює Уколов.
Він також пише про те, що не можна висмикувати з усіх Мінських угод лише один пункт та й то виконувати його не повністю.
«Тож коли ми завтра побачимо у Станиці Луганській на піар-акції урядовців, а може навіть відповідальних працівників Офісу президента, пригадаймо, що на Донбасі є ще десятки міст, селищ і сіл, де гримлять постріли і гинуть люди», – заявляє у своєму блозі політолог.
Нагадаємо, що всупереч заявам Зеленського, що розведення сил біля Станиці Луганської – перший крок до припинення вогню, щодня через обстріли окупантів гинуть українські військові. Так, сьогодні після обстрілу проросійськими бойовиками санітарного автомобіля було поранено медика, який деякий час перебував у критичному стані і нещодавно помер від отриманих поранень.
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