АМКУ зайнявся «Миронівським хлібопродуктом» Косюка

Юрій Косюк

Антимонопольний комітет України порушив справу проти групи «Миронівський

хлібопродукт» (МХП), власником якого є колишній заступник голови Адміністрації

п’ятого президента України Петра Порошенка Юрій Косюк за ознаками зловживання монопольним становищем

на ринку курятини. Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в

Facebook.

За словами Терентьєва, під час дослідження ринку комітет встановив,

що МХП має структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку

первинної реалізації курячого м’яса. Також були встановлені ознаки зловживання

групою МХП цим домінуючим становищем.

«Виробництво курячого м’яса здійснюється групою на власних

птахофабриках, а майже весь обсяг виробленого товару реалізується на внутрішні

і зовнішні ринки через ЗАТ «Миронівський хлібопродукт». Продаж м’яса птиці «Мироновскиим

хлібопродуктом» здійснюється як власними силами, так і з допомогою дистриб’юторів,

субдистрибьюторов і торгових партнерів», — зазначив Терентьєв.

Дослідження АМКУ виявило, що ЗАТ «Миронівський хлібопродукт»

встановлює торговим партнерам умови для закріплення території продажів, зобов’язує

партнерів дотримуватися цінової політики МХП, забороняє цим партнерам продавати

продукцію конкурентів.

«Тобто, «Миронівський хлібопродукт» практикує обмежувальну

торговельну політику стосовно дистриб’юторів, субдистрибьюторов і партнерів. Ці

дії групи МХП можуть призвести до порушення структури ринку дистрибуції курятини,

суттєвого обмеження права інших учасників ринку вільно вибирати собі партнерів,

а також нав’язування учасникам ринку власних правил поведінки. Метою таких дій

може бути як зміцнення власних позицій на ринку, так і спроби обмежити

конкурентоспроможність товарів конкурентів, мають помітно слабші позиції на ринку»,

— заявив глава АМКУ.

За словами Терентьєва, Антимонопольний комітет України починає

збір і аналіз доказів у справі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку відмовив у подальшому кредитуванні «Миронівському хлібопродукту».

Крім того голландська преса обурилася якістю курячого м’яса від українського виробника

«Миронівський хлібопродукт».

Нещодавно «Миронівський хлібопродукт», який реалізує курятину

під торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський» і Qualiko, вийшов на ринок ще під однією торговою маркою — «Вінницькі

курчата».