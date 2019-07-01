Новий метод діагностики раку допоможе виявляти його на ранніх стадіях

Медики зможуть діагностувати ранню стадію раку за допомогою білку, виробленого паразитами малярії.

Біологи з Копенгагенського університету у Данії розповіли про новий метод діагностики раку в журналі Nature Communications.

Вчені виявили, що протеїн VAR2CSA, вироблений паразитами малярії, зв’язується з полісахаридом, відомим як онкофетальний хондроїтин сульфат. Ці молекули присутні у 95% усіх типів раку.

Вони провели випробування методу і змогли довести його ефективність. Для верифікації нової системи виявлення раку на ранній стадії методу вчені додали у 5 мілілітрів крові 10 ракових клітин і спостерігали за протеїном.

За його допомогою їм вдалося виявити 9 з 10 клітин раку. Після цього біологи вирішили перевірити дію білка VAR2CSA на зразках крові пацієнтів, у яких діагностували рак передміхурової і підшлункової залоз, печінки та легенів.

У всіх випадках протеїн вказав на наявність онкологічного захворювання.

: Зік.

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