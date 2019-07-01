Підозрювані у масовому лжемінуванні в Харкові, взяті під варту із заставою майже 1,5 млн грн

Правоохоронці Харківської області під час спеціальної операції на території Києва затримали двох жителів столиці, які підозрюються у розсилці через Інтернет завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадської безпеки в Харкові.

“За клопотанням органу попереднього розслідування стосовно підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тис. грн”, – повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх учасників протиправної діяльності і їх причетності до аналогічних лжемінувань в інших регіонах України.

Джерело – interfax

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