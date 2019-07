Поліція Гонконга застосувала сльозогінний газ, троє у важкому стані

Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, внаслідок зіткнень троє у важкому стані.

Про це пише The Guardian.

Керівництво лікарні в Гонконзі повідомляє про 38 чоловіків і 16 жінок, що надійшли до лікарні з травмами внаслідок зіткнень з поліцією в понеділок 1 липня.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz

— BBC News (World) (@BBCWorld) 1 липня 2019 р.

Також зазначається про одного чоловіка і двох жінок у важкому стані.

Крім того, повідомляється про ситуацію біля будівлі законодавчих зборів.

“Поліцейські, озброєні щитами і спецзброєю, забралися на барикади, споруджені протестувальниками раніше, і підняли чорний прапор із написом: “Попередження про сльозогінний газ”. Потім вони випустили в демонстрантів кількадесят куль зі сльозогінним газом”, – цитує видання одного з учасників протесту.

“Демонстранти в захисних шоломах, окулярах і масках, тікають прикриваючись парасольками, повітря сповнене димом. Газові бомби на землі намагаються гасити водою”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.

Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту “бунтом”, звільнення арештованих.

Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

