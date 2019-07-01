Жодних підстав для притягнення Клімкіна до відповідальності я не бачу, – Розенко

«Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу», – саме таким чином прокоментував вимогу Зеленського Віце-прем’єр-міністр України у Кабінет Міністрів України Павло Розенко. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віце-прем’єр-міністра у соцмережі фейсбук.

«Нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії – професійна, вчасна та правильна по духу і за змістом! Українські моряки мають бути звільнені з полону згідно рішення міжнародних судів негайно, безумовно, без жодного шантажу та додаткових умов з боку Росії», – пише Павло Розенко у своєму дописі.

Віце-прем’єр-міністра також заявив, що не бачить підстав для притягнення Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

Він пише: «Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу. Вважаю неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра».

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Нагадаємо, що Зеленський спрямував Прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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