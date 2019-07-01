Сонячне затемнення 2 липня: як його побачити, якщо ви не опинилися в потрібному місці в потрібний час?

В 2019 році, а саме 6 січня, вже відбувалося часткове сонячне затемнення, яке було видно в Східній Азії (на Далекому Сході Росії, Японії, обидва Кореї, частково в Китаї та Монголії). Цього разу щасливчиками, які зможуть спостерігати повне сонечное затемнення 2 липня 2019 року, стануть жителі Аргентини та Чилі. Затемнення буде чудово видно в столиці Аргентини — Буенос-Айресі (хай і не на всі 100% повна). Також його можна буде спостерігати в південно-східній частині Тихого океану.

Як побачити сонячне затемнення онлайн?

На відміну від минулих століть, зараз не обов’язково особисто бути присутніми у певній точці, щоб побачити рідкісне явище природи — його будуть стримить тисячі користувачів соцмереж, а також деякі сайти. Наприклад, чилійська обсерваторії Серро-Тололо буде показувати цю подію в прямому ефірі, використовуючи веб-сайт музею Сан-Франциско Exploratorium. Користувачі смартфонів можуть завантажити додаток для iOS або Android і спостерігати повне сонячне затемнення в прямому ефірі.

Коли відбудеться сонячне затемнення?

Час, коли буде досягнута найвища фаза затемнення, — 19:22:57 UTC (22.23 за київським часом) Максимальна фаза повного затемнення складе 4 хв 33 сек. Це затемнення є повторенням через сарос повного сонячного затемнення 21 червня 2001 року. Сарос — інтервал часу (приблизно 6585,3211 доби, тобто близько 18 років), по закінченні якого затемнення Місяця і Сонця приблизно повторюються в колишньому порядку.